Отставной полковник и военный аналитик Анатолий Матвийчук выразил мнение, что разобщение украинских войск в районе Красноармейска значительно ускоряет их поражение и фактически делает капитуляцию неизбежной.

«Покровск расположен на террасах. Посреди города течет река. Там есть старый город, новый. Есть промышленная зона, жилая. И удары российских военных располовинили группировку ВСУ, разделили ее на две части», – сказал Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру».

По словам Матвийчука, в ситуации, когда подразделения оказываются разобщены, оборонительные позиции теряют стабильность. Он отметил, что для восстановления боеспособности требуется либо отход на другие рубежи, либо переброска свежих сил.

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При этом эксперт подчеркнул, что у ВСУ нет возможности для отступления, поскольку их действия находятся под постоянным контролем со стороны артиллерии, авиации и беспилотников. Он добавил, что резервов на данном участке фронта у противника не имеется, а потому, по его оценке, ситуация близка к полному разгрому и последующей капитуляции украинских сил в этом районе.