Силы ПВО за ночь сбили 24 дрона ВСУ на регионами РФ

С 15 июня и до 30 сентября 2025 года (по мск) пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) могут получать кешбэк до 15 % при покупке билетов через Систему быстрых платежей (СБП). Куда можно отправиться с выгодой москвичам этим летом, узнала «ВМ».

У поколения наших бабушек была традиция — посидеть на дорожку. Для удачной поездки перед выходом из дома нужно было ненадолго присесть. У путешественников нашего времени появляются свои традиции.

Для тех, кто не хочет тратить время на долгую дорогу, но все же мечтает сменить обстановку, короткие поездки из Москвы — лучший выбор. Всего в нескольких часах езды от столицы москвичей ждут не только приятные дачные хлопоты, но и, например, отдых на природе. Центральная Россия славится своими живописными пейзажами с величавыми соснами, стройными березами, бескрайними просторами, озерами и реками. А еще, совершив непродолжительное путешествие на поезде, можно посетить знаменитые старинные усадьбы, музеи, фестивали, спортивные и гастрономические праздники. С недавних пор поездки на поезде стали не только удобными, но и выгодными: до конца сентября пассажиры поездов ЦППК могут вернуть от 10 до 15 процентов от стоимости проезда, оплатив покупку через СБП.