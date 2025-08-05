Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 5 августа, атаковали четыре региона России. Подробности об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 беспилотника над четырьмя регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 22:00 по московскому времени 4 августа до 1:40 следующего дня.

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Больше всего дронов — 13 — сбили над Брянской областью. Еще 7 перехватили над Ростовской областью, по 2 летательных аппарата сбили над Калужской и Смоленской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером 4 августа силы ПВО сбили 12 дронов над Брянской областью, еще один — над Калужской областью. В тот же день ВСУ ударили по Крыму.