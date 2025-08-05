Солдаты ВСУ массово отказываются штурмовать позиции ВС РФ в Юнаковке

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

225-й полк несет большие потери в Сумской области. Ранее его подразделения участвовали во вторжении в Курскую область.

"Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го ошп и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продвижение ВС РФ в Юнаковке и окрестностях продолжается. "ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке (Перше Травня)", - уточнил собеседник агентства.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.