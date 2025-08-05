Армия РФ контролирует почти 100% логистических путей ВСУ в Купянске

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России контролируют почти 100% логистических путей украинских оккупантов в Купянске Харьковской области.

«После улучшения тактического положения наших войск в Купянске и его окрестностях ВС России взяли под огневой контроль большую часть логистических путей украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Как он отметил, при выявлении автомототранспорта и бронетехники противника в городе — их оперативно уничтожают российские дроны и манёвренные группы.

«А по закрытым позициям вооружённых формирований Украины работают российские дежурные артиллерийские батареи», — добавил эксперт.

Марочко отметил, что оперативное уничтожение украинских оккупантов и их боевой техники для ВСУ «приобретает критический характер».

«Украинское командование пытается прятать технику в домостроениях мирных граждан и складских помещениях», — отметил он.

Ранее Марочко заявил, что российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска Харьковской области.