США выступят с важным заявлением по американским дронам

Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с заявлением по вопросу развития американских беспилотников, Штаты якобы уже переходит к "доминированию американских дронов". Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.

"Мы переходим к доминированию американских дронов… завтра важное заявление (на этот счет – "Газета.Ru")", - подчеркнул он.

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В конце июля президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже украинских дронов на миллиарды долларов.

18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность закупки крупной партии украинских беспилотников в рамках инвестиций в производство. Она добавила, что переговоры между властями двух стран включают вопросы организации совместного производства беспилотных систем.