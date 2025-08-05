Часть 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали выводить из Липцов в Харьковской области из-за потери боеспособности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Липцах потеряла боеспособность и выводится на восполнение потерь», — рассказал собеседник агентства.

Названа причина, по которой солдаты ВСУ теряют боеспособность

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили подземный цех в Лозовой Харьковской области, производивший беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ВСУ.