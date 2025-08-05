В Одесской области прозвучали взрывы

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Взрыв в Одессе произошел на фоне звучавшей в городе воздушной тревоги. Еще один взрыв прозвучал в находящемся в 45 километрах к юго-западу от Одессы Белгороде-Днестровском.

4 августа Госслужба Украины по ЧС сообщила, что сильные пожары начались ночью в Одессе, где прогремели несколько серий взрывов.

В ночь на 4 августа в Одессе на юге Украины прозвучали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.

В Одессе произошли взрывы

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.