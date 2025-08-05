В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено. Об этом сообщает Bloomberg.

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Уитакер отметил, что США намерены гарантировать, что никогда не окажутся в уязвимой позиции и не поставят себя в «стратегически невыгодное» положение с точки зрения собственных военных ресурсов.

«Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что США и другие страны — члены НАТО занялись разработкой нового механизма военных поставок Украине, который подразумевает закупки американских вооружений из списка приоритетных потребностей республики. Предполагается, что с таким подходом альянс предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на сумму 10 миллиардов долларов.