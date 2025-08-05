Не менее десяти взрывов прозвучало в небе над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. По словам местных жителей, в российском регионе запустили системы противовоздушной обороны (ПВО), которые перехватывают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.

В результате, сообщают очевидцы, в в регионе фиксируются сбои в электроснабжении.

В российском регионе прогремели взрывы

«Видны вспышки в небе от работы ПВО. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.

По данным компании «Донэнерго», случилось технической нарушение в сети смешной сетефой компании, в результате часть потребителей столкнулась с отключениями электричества. При этом подтверждений тому, что сбои связаны с работой ПВО, нет.