На Украине задумались о военной подготовке 14-летних детей

Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что украинских детей будут готовить к «национальному сопротивлению» с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил Хорт, с 14 лет украинские дети будут проходить особый курс «национального сопротивления» и изучать предмет «Защита Украины».

Кроме того, в украинских ВУЗах будет введен обязательный предмет «Основы национального сопротивления», который заменит базовую общевойсковую подготовку. Этот предмет предполагает овладение тактической и огневой подготовкой, а также практику обращения с оружием. А уже после окончания ВУЗа, по словам Хорта, будет наступать обязательная военная служба.