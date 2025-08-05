В Германии раскрыли подготовку НАТО к возможной войне с Россией

Германия создает логистические базы Североатлантического альянса для вероятного военного столкновения с Россией. Об этом сообщил командующий новообразованным подразделением территориальной обороны ФРГ Андреас Хенне в интервью Focus online.

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«Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу, начиная с еды и воды для солдат. Для этого у нас есть так называемые „центры поддержки конвоев“. Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», – уточнил Хенне.

По словам военного, немецкая территория превратится в ключевой логистический узел для войск, направляемых на северо-восточный фланг НАТО при возникновении кризисной ситуации.

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Генерал-майор отметил значительное изменение обстановки в сфере безопасности в Европе за последнее время. Он также выразил убежденность в том, что НАТО смогло приспособиться к новым геополитическим реалиям и разработать адекватную стратегию, предусматривающую возможность оперативного развертывания сил на северо-восточном направлении, передает «Life.ru».

Напоминаем, ранее стало известно, что США И НАТО обсуждают новый канал передачи оружия Киеву.