Пожар от ночных ударов по Одесской области заметили на румынском берегу Дуная

Сильный пожар, вызванный российскими ударами по Одесской области, виден с румынского берега Дуная. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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Пламя бушует в районе населенных пунктов Орловка и Новосельское Измаильского района. Жители расположенного на берегу Днепра румынского города Исакча ведут фото- и видеосъемку пожара. В украинских пабликах назвали происходящее "адом".

6 августа сообщалось, что в Одесской области на фоне сигналов воздушной тревоги произошла серия взрывов. Накануне стало известно о взрывах в Херсоне, Одессе и Белгороде-Днестровском. В ночь на 4 августа в Одессе также зафиксировали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области.

В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.