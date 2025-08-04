Экс-депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник сообщил, что численность ВСУ стремительно уменьшается из-за большого количества дезертиров. Об этом пишет NEWS.ru.

Дезертирство, по словам эксперта, в украинских войсках распространено на всех уровнях.

Собеседник издания, сославшись на приведенную находящимся в СИЗО депутатом Рады Александром Дубинским, заявил, что, если считать реально, то численность ВСУ уже не то что не поддерживается, а идет в минус, причем быстро.

Украинцы начинают бежать еще на этапе мобилизации, уходя прямо с территории учебных полигонов, наконец, они бегут прямо с фронта, отметил бывший депутат.

Мотивации воевать за Владимира Зеленского у людей нет, заключил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что Зеленский готовится сдать Харьков России.