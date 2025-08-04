Израиль анонсировал новые меры по достижению целей войны в Газе

Власти Израиля в ближайшее время примут новые меры для скорейшего достижения целей войны в секторе Газа, рассказал советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник пояснил, что цели страны остались прежними: возврат оставшихся в живых заложников, устранение власти палестинского движения ХАМАС и демилитаризация анклава.

«В ближайшее время будут приняты новые меры по скорейшему достижению этих целей», — отметил Гендельман.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что глава кабмина Биньямин Нетаньяху допустил полную оккупацию сектора Газа, проведение операций даже в тех секторах, в которых удерживаются заложники.

По словам журналистов, генералов, в частности, начальника Генштаба ЦАХАЛ, могут отправить в отставку в том случае, если они будут возражать против планов руководства страны.

В настоящее время израильские военные контролируют примерно 75% сектора, согласно новому плану, армия должна будет занять и оставшуюся территорию, полностью переведя анклав под контроль Израиля.