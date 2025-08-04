Стало известно, что ВСУ могут планировать вторжение в две области РФ

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут планировать вторжение в Брянскую и Курскую области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Кнутова, одна группировка ВСУ уже была сосредоточена в районе Курской области, но в последнее время у границ Брянской была собрана вторая. При этом эксперт считает, что у Киева нет козырей для переговоров с Москвой, поэтому Украина решила оставить Донбасс.

«Наши войска отслеживают сосредоточение войск ВСУ в Курской области. Когда плотность достигает угрожающей величины, наносятся удары либо артиллерией, либо ФАБ. Я полагаю, что в Брянской области необходимо использовать ту же тактику на тот случай, если действительно готовится массированное вторжение», — считает эксперт.

Ранее стало известно о скоплении десятка тысяч бойцов ВСУ у границы Черниговской области.