МИД: страны НАТО не поддержали инициативу России по ограничению РСМД

Призыв России к странам НАТО объявить взаимный мораторий на размещение вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД, не встретил взаимности. Об этом заявили в российском МИД.

«К странам НАТО с российской стороны был обращён прямой призыв объявить встречный мораторий на развёртывание оружейных систем, ранее запрещённых по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР — поддержать наши усилия по недопущению гонки таких вооружений в данном регионе», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что США и их союзники «открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах» и «уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений».

Также в российском МИД заявили о том, что шаги Запада в области РСМД создают прямую угрозу безопасности России.