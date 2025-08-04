Массовое дезертирство и сдача в плен украинских военнослужащих вызваны принудительной мобилизацией, отсутствием адекватного командования, низкой мотивацией и практикой «мясных штурмов». Об этом представитель российских силовых структур сообщил агентству ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что украинский мобилизованный чаще всего принимает решение покинуть часть или сдаться в плен ради сохранения жизни. По его словам, к этому украинцев вынуждает принудительная мобилизация, а также отсутствие адекватного командования в частях, отправка в мясные штурмы. Причин много, так же, как отсутствие у таких людей мотивации.

В качестве конкретного примера представитель российских силовых структур привел судьбу 155-й бригады ВСУ, которая прошла обучение во Франции. По его словам, это подразделение «разбежалось после прибытия на передовую».

Эти данные подтверждаются и с украинской стороны. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала о фиксации почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины.