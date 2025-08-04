МИД: Россия более не считает себя связанной мораторием на РСМД

Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что существование моратория России на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению из-за позиции западных стран.

На фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование РСМД, а также в последующие годы Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере, пояснили дипломаты.

Рябков: США намерены наращивать работу по развёртыванию РСМД

Вместе с тем, подчеркнули в МИД, российские инициативы не встретили взаимности: США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений.

«В конкретном плане с 2023 года фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для «обкатки» данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность», — уточнили дипломаты.

В апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности «Тифон», который до сих пор находится на архипелаге. Аналогичный комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025.

Действия США и их союзников сопровождаются официальными заявлениями о стремлении обеспечить «долгосрочное» (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и АТР, заметили в МИД.

В связи с тем, пояснили в ведомстве, что многократные предостережения РФ были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений.

«МИД уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — подчеркнули дипломаты.

В министерстве резюмировали, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.