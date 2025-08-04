В бундесвере оценили возможность нападения России
Вероятность нападения российской армии на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, рассказал в беседе с журналистами генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.
Военачальник пояснил, что Россия сейчас «сильно занята на Украине». Анализ показывает, добавил он, что РФ не сможет провести какую-либо еще полномасштабную операцию.
«Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов», — разъяснил Ханне.
Напомним, что западные общественные деятели, высокопоставленные военные в 2025 году неоднократно предупреждали о возможной угрозе для Европы со стороны России.
Так, глава генштаба Франции Тьерри Буркхард сообщил, что боевой опыт России, «ее огромная численность и выносливость делают ее опасной» для европейцев.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.