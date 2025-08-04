Вероятность нападения российской армии на страны НАТО в ближайшие годы очень мала, рассказал в беседе с журналистами генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.

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Военачальник пояснил, что Россия сейчас «сильно занята на Украине». Анализ показывает, добавил он, что РФ не сможет провести какую-либо еще полномасштабную операцию.

«Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идёт о России, но лично я считаю, что у нас впереди ещё немало мирных летних сезонов», — разъяснил Ханне.

Напомним, что западные общественные деятели, высокопоставленные военные в 2025 году неоднократно предупреждали о возможной угрозе для Европы со стороны России.

Так, глава генштаба Франции Тьерри Буркхард сообщил, что боевой опыт России, «ее огромная численность и выносливость делают ее опасной» для европейцев.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.