Боррель: треть бомб, падающих на Газу, производится в Европе

Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа несёт ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю боеприпасы, применяемые в ходе конфликта.

В интервью EUobserver он отметил, что «треть бомб, падающих на Газу, производится в Европе».

«Растёт ощущение, что бездействие начинает делать нас ответственными за то, что происходит», — сказал бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее Боррель назвал «плохой шуткой» ограничение доступа Израиля к исследовательской программе Евросоюза Horizon.