Украинская армия обстреляла дом матери нового командующего Воздушными силами Украины (ВВСУ) Анатолия Кривоножко в Белгородской области. Об этом рассказала член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

© Вечерняя Москва

Член СПЧ сообщила, что мать Кривоножко — 87-летняя Прасковья Ефимовна — ранее проживала в селе Первое Цепляево, но после перенесенного инсульта и утраты способности к самостоятельному передвижению переехала к младшему сыну.

Она также указала, что командующий ВВСУ не поддерживает связь с родственниками, находящимися в Белгородской области, а само село Первое Цепляево регулярно подвергается атакам с применением беспилотников.

— Видимо, за это предательство матери Зеленский его и повысил до главкома ВВС, — заключила Ахмедова в своем Telegram-канале.

До этого ряд СМИ распространили информацию, что мать Кривоножко умерла после четырех перенесенных инсультов. По информации журналистов, с начала спецоперации он якобы перестал поддерживать связь со своей матерью и родственниками.

Стало известно о подрыве Зеленским морального духа ВСУ

3 августа глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен на должность командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.