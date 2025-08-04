В ВСУ пожаловались на российские БПЛА

Украинские военные пожаловались на проблемы со сложной техникой и неспособность киевских властей принять своевременные решения против российских беспилотников. Их слова приводит The Times.

Один из военнослужащих подразделения перехвата третьего армейского корпуса ВСУ, который занимается тестированием американских технологий, с позывным «Одессит» опасается, что к зиме Украина «будет видеть тысячи Шахедов" в день».

«А наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения нужны были еще вчера», — добавил он.

По словам «Одессита», в результате третий армейский корпус «решил не ждать, пока медленные колеса процесса госзакупок начнут вращаться» и согласился проводить испытания для западных оружейных компаний. В частности, военные сейчас занимается тестированием полуавтономных дронов-перехватчиков, однако через короткое время российские БПЛА научились успешно «уклоняться» от них.

«Мы пытаемся решить эту новую проблему», — указал он.

В The Times отметили, что производитель дронов-перехватчиков уже направил Украине новое оборудование для борьбы с маневрами российских беспилотников, но оно не всегда работает гладко.