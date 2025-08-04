Стал известен новый страх бойцов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся новое изобретение российских военнослужащих — тележки на электродвигателе. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

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«В украинском сегменте соцсетей активно обсуждают "гаджет" российских военных, предназначенный для передвижения по газопроводам. Он представляет собой тележку на электродвигателе», — написал он.

Коц пояснил, что использование устройств для быстрого перемещения по газопроводам, дает бойцам Вооруженных сил (ВС) России преимущества, так как протяженность этой системы на Украине достигает 37 тысяч километров.

Ранее в России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины. Военный корреспондент Александр Коц считает, что «лучше не станет».