Около 40 процентов иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) родом из Южной Америки. Регион происхождения большинства украинских наемников назвал в беседе с hromadske глава отдела координации по военной службе иностранцев Главного управления разведки Минобороны Украины Константин Милевский.

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«Сейчас в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40 процентов — это представители Южной Америки», — говорится в публикации.

По словам военного, в сухопутных войсках Украины в настоящий момент служит более восьми тысяч иностранцев.

Ранее военнослужащий армии России с позывным Куба рассказал, что в Часовом Яре во время боев за город присутствовали иностранные наемники, сражавшиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, по его словам, среди них были поляки и американцы.