Два подорвавшихся один за другим на минах Т-64ВСУ сняли на видео

Боевики ВСУ двигались на Т-64БВ по улице одного из населенных пунктов, когда под левой гусеницей произошел мощный взрыв. Кадры получившей повреждения боевой машины размещены в Telegram-канале Dambiev.

На помощь был вызван другой танк аналогичной модели. Он взял поврежденный образец на буксир, но, проехав несколько метров, сам подорвался. Поскольку вэсэушники обильно используют ненормативную лексику, это видео демонстрируется без звука. Сообщается, что экипажи получили контузии.

Судя по всему, технику вывели из строя свои же заложенные в землю мины. Возможно, это архивное видео, так как у "шестьдесят четвертых" отсутствует какая-либо защита от дронов, однако не имеющие "мангалов" вражеские танки сейчас довольно часто засвечиваются у передовой, что еще больше увеличивает потери формирований киевского режима.