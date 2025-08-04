Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили у границы с Россией в Черниговской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash, предположив, что Киев готовит новый прорыв госграницы РФ в районе Брянской области.

По информации издания, у границы в Черниговской области Украины скопились около 50 тысяч бойцов украинской армии. Половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

Как пишет Mash, за неделю российские пограничники и десантники отбили около десяти атак малых групп ВСУ и ликвидировали 3-4 украинских диверсионно-разведывательных групп в Климовском районе Брянской области. Накануне ВСУ при помощи дрона подорвали мост в районе деревни Рудня-Цата в Брянской области.

На этом фоне российская армия значительно укрепила группировку на границе Украины и Брянской области. Кроме того, усилена авиация в 150 км от границы.

Mash уточняет, что украинцы начали накапливать свои резервы у Брянской области почти сразу после того, как ВС РФ выдавили их из Курской области. В публикации говорится, что первые полевые штабы возводились еще в мае. Сейчас они действуют в Городне, Корюковке и в Новгороде-Северском в Черниговской области.

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До этого ветеран ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы. По его мнению, это может сигнализировать о том, что украинцы готовят новое вторжение на территорию РФ в районе Брянской области. При этом ветеран не исключил, что назначение у формирующейся группировки может быть не наступательным, а оборонительным.