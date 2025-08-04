«Очень разрушительные»: эксперт рассказал о росте возможностей ВС РФ

Российское оружие, в том числе авиабомбы с модулем планирования и коррекции (ФАБ), бьют все точнее и разрушительнее. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» публицист, военный волонтер Алексей Живов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России при помощи ФАБ-3000 нанесли удар по мосту, соединяющему Херсон и Карантинный остров. На фоне ударов украинские власти объявили в городе эвакуацию.

По мнению Алексея Живова, мост необходимо было разрушить, так как на расположенный на острове микрорайон Корабел - один сплошной укрепрайон Вооруженных сил Украины, и оттуда велись атаки по российским позициям.

«Точность при его поражении свидетельствует о резком росте технических возможностей нашей армии. Это отмечаю я, и все другие наблюдатели», - заметил эксперт.

По его словам, рост точности и разрушительности российского оружия - авиабомб – корректируемых, планирующих боеприпасов - отмечается с середины 2024 года. И сейчас чаще стало применяться РСЗО «Торнадо-С».

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«Это высокоточное оружие. Оно способно бить на реальную дистанцию до 100 километров. По мере того, как его все чаще используют компетентные люди, круговое отклонения уже составляет метр-два. Прям в тютельку прилетает. Это очень хороший результат», - подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на удары по Киеву и Одессе, назвав их «очень мощными и очень разрушительными».