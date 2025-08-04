В России отреагировали на сообщения о финальной точке СВО

Точкой для конца специальной военной операции (СВО) должно стать выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, а не взятие какого-то пункта в зоне операции, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что на поле боя важно создать серую зону, которая должна положить конец ударам Украины по территории России.

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«Если уж самое главное – создать серую зону – это зона, с которой уже не смогут доставать до нашей территории украинские средства поражения. Как окончание всей истории будет выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. О какой-то точке говорить не приходится», — сказал Колесник.

Концом всей СВО могут стать результаты переговоров, но при условии, что будут выполнены требования России, уточнил он, подчеркнув, что точки на поле боя просто нет. Задачи СВО остаются прежними: четыре области, денацификация и демилитаризация, а также внеблоковый статус Украины, считает Колесник.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Вадима Масликова, взяв город Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей СВО. Он пояснил, что занятые высоты позволят Российской армии установить огневой контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой, которую «крайне необходимо отбить» для завершения кампании по взятию Донецкой народной республики (ДНР).

Минобороны России объявляло о взятии Часова Яра 31 июля.