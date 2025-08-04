Первый в мире симулятор антидронового ружья создали в России

Студенты Южного федерального университета представили первую в мире обучающую платформу для тренировки работы с антидроновыми ружьями. Разработка позволяет отрабатывать навыки противодействия беспилотникам в виртуальной среде, максимально приближенной к реальным условиям.

© Ferra.ru

Программа включает точные цифровые копии российских антидроновых систем, таких как «Парс» и «Гарпия», а также детекторов вроде «Булат-3». В симуляторе представлены различные типы беспилотников — от гражданских моделей DJI до военных аппаратов. Для создания реалистичной графики разработчики использовали игровой движок Unreal Engine.

Тренажёр воспроизводит все аспекты работы с антидроновым оборудованием: радиосигналы, GPS-навигацию и взаимодействие устройств. Пользователи могут отрабатывать практические навыки, включая правильное применение ружей и оперативное принятие решений в экстренных ситуациях. Помимо практики, программа содержит теоретический раздел с учебными материалами и тестами на основе реальных сценариев.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил ценность разработки для начального этапа обучения. По его словам, симулятор позволяет освоить базовые алгоритмы действий и изучить характеристики техники без значительных затрат. Однако эксперт подчеркнул, что виртуальные тренировки должны дополняться практикой на реальных полигонах.