Вооруженные силы (ВС) России достигли беспрецедентной слаженности в ходе специальной военной операции (СВО), что позволило им взять под контроль с начала года более 200 населенных пунктов. Об этом Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

Он подчеркнул, что поселения заняты на входе генерального наступления, а «поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов». Кнутов объяснил этот успех постоянным совершенствованием тактики боя. По его словам, российские войска практически отказались от лобовых штурмов, обходя населенные пункты с севера и юга.

«Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», — описал он действия армии.

Кнутов добавил, что ВС России также используют прием, признанный успешным в том числе командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», — пояснил историк.

Ранее о тактике «тотального просачивания», используемой Российской армией, также рассказал главком ВСУ Александр Сырский. Применяя ее, войска России давление на покровском, добропольском и новопавловском направлениях. Кроме того, при помощи диверсионных и малых пехотных групп российские бойцы пытаются прорваться в Красноармейск (Покровск).