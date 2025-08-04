Какие атомные подлодки США уже находятся у границ России

Президент США Дональд Трамп направил атомные подлодки для демонстрации силы у границ России. По его словам, они уже «в регионе». Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с Ura.ru сообщил, что это могут быть многоцелевые «Вирджинии» или стратегические «Огайо», а также их модификации.

Стефанович сомневается в серьезности угроз Трампа, считая, что США не рассматривают возможность удара по России без ядерного оружия. «Вирджиния» — атомная подлодка четвертого поколения с торпедными аппаратами и ракетами «Томагавк», способна погружаться до 500 метров. В феврале 2022 года российская сторона выдворила такую подлодку из территориальных вод.

«Сивулф» — многоцелевая атомная подлодка с восемью торпедными аппаратами и ракетами, способна погружаться до 600 метров. Проект свернули из-за дороговизны, и в итоге построили только три корабля. «Огайо» — стратегическая атомная подлодка третьего поколения с баллистическими ракетами Trident II или крылатыми ракетами «Томагавк», постоянно патрулирует моря.

Трамп угрожает разместить подлодки в ответ на высказывания замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Конфликт между ними начался после того, как президент США публично потребовал от России в течение 10-12 дней остановить боевые действия на Украине. В противном случае, по его словам, Вашингтон введет новые пошлины и жесткие санкции. В ответ Медведев назвал ультиматум «дорогой к войне», а не к миру, и обвинил Трампа в провокации.