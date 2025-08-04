На недавнем военном параде в Загребе хорватская армия показала оставшиеся на вооружении основные боевые танки М-84. До недавнего времени в сухопутных войсках этого государства имелось 75 машин такого типа. Они были изготовлены на предприятии в городе Славонски-Брод.

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В октябре прошлого году стало известно, что три десятка "восемьдесят четвертых" планируют отправить ВСУ. Вместо них собирались со скидкой закупить полсотни Leopard 2A8.

Leopard 2, правда устаревшей модификации А4, был замечен на этом параде, а вот М-84 так и не появились в ВСУ, хотя в социальных сетях публиковали сообщения о том, что где-то по направлению к Украине замечен эшелон с такой техникой. Но до Украины они, по всей видимости, так и не добрались. Возможно, их все еще пытаются модернизировать в Чехии или Польше.

Судя по фотографиям, формированиям киевского режима отправлены образцы ранних версий, длительное время находившиеся на хранении, а более современные машины хорваты решили оставить себе.