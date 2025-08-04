Переброску подлодок США назвали «шпионской акцией Пентагона»

Заявление президента США Дональда Трампа об отправке атомных подводных лодок ближе к России могло быть связано с землетрясением на Камчатке и желанием Пентагона узнать текущее состояние российского атомного подводного флота. Такое мнение высказал «Комсомольской правде» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8. 1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что направит два атомных подводных крейсера ближе к РФ. Он объяснил это реакцией на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведях о рисках выдвижения ультиматумов Москве со стороны США.

По мнению Юрия Кнутова, словесный выпад Дональда Трампа «преследовал провокационную цель».

«Известно, что в камчатском Вилючинске - база наших атомных подлодок на полуострове. Им нужен был повод посмотреть, как реагирует на экстремальную ситуацию и сама база, и подлодки различных типов после землетрясения. Потому после пикировки с экс-президентом России нынешний глава Белого дома вроде бы «просто ответил» на слова Медведева, двинув две свои субмарины», - отметил он.

При этом военный эксперт считает, что за заявлениями Трампа может стоять «шпионская акция» Пентагона, целью которой является выявление «текущего состояния нашего атомного подводного флота на тихоокеанском направлении и его базы».