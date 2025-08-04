Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил в Москве сборник свидетельств жителей Курской области и ДНР, пострадавших от действий украинских боевиков.

© Московский Комсомолец

Книга, написанная председателем трибунала, участником СВО Максимом Григорьевым и депутатом Госдумы, Героем России Дмитрием Саблиным, открывается обращениями к читателям председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Очевидец преступлений Николай Гриненко из села Куриловка рассказывает:

«Возле колонки Любу застрелили, она набирала воду. Она пенсионерка. Ее украинцы застрелили прямо в голову. Я хоронил… Коля Кузнецов. Смотрю, он в кустах лежит, тоже в голову убит».

Светлана Ильина из села Черкасское Поречное рассказывает о том, как в собственном доме была убита ее мама:

«У нее были пулевые ранения. В этой комнате у нас висели на стене портрет моего брата в форме полиции, он служил в полиции, и портрет моего племянника в форме ВДВ, он служил в армии. И в этой комнате была убита моя мама. Украинские солдаты убили в августе. Ей было 72 года».

Сразу после освобождения города Селидово (ДНР) Международный общественный трибунал обнаружил более сотни тел расстрелянных мирных граждан и под ударами дронов противника провел работу по фиксации этих преступлений.

Жительница города Л.М.Врадий рассказала о расстреле двух пенсионерок – Галины и Елены: обе старше 60 лет, «безобидные женщины», одна из которых была застрелена буквально в шаге от своего дома.

Особую категорию зверств составляют пытки и убийства захваченных в плен российских военнослужащих. Одно из жутких подтверждений этому – свидетельство Азата Рахимова, чудом выжившего после пыток:

«Сначала украинцы притапливали водой, накрывали лицо, топили – то есть пытка утоплением, когда воздуха нет. Потом нагрели трубу и начали прижигать меня. Спину, ноги. Прижигали, потом содрали кожу жженую и стали солить меня. Присыпали солью».

Опрошенные Международным общественным трибуналом массово свидетельствуют о проявлениях садизма со стороны украинских врачей, включая операции и без наркоза и обезболивания на российских военнопленных, аналогично экспериментам нацистского доктора Менгеле в лагере Освенцим. Федор Чукуров рассказывает:

«Мне и двум другим пленным битой ноги сломали. В больнице от украинских врачей слышал только мат, по ноге пинали по больной. Без обезболивания, на живую оперировали. Издевались, на телефон снимали».

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что документальные свидетельства трибунала «носят юридическую значимость, являются архивом фактов, не подверженных политической конъюнктуре и необходимых для грядущих судебных разбирательств. Именно сейчас особенно важна эта работа, которую ведет Международный общественный трибунал, благодаря которой мы получили глас народа в юридическом оформлении. Благодарю всех, кто трудится ради этой цели».

Первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал преступления Украины «угрозой, корни которой уходят во времена Второй мировой войны». Сенатор от ДНР Наталья Никонорова выразила уверенность, что «каждого военного преступника не минует соразмерное и неотвратимое наказание».

Ее поддержал и представитель Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ Николай Мазур: «С авторами этой книги и Международным общественным трибуналом мы работаем с самого начала специальной военной операции. Уже сотни участников этих зверств получили строжайшие приговоры – от 25 лет до пожизненного лишения свободы. Никто не уйдет от ответственности, каждый понесет заслуженное наказание».