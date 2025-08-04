Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

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«Над Славянско-Краматорской группировкой противника постепенно начинают «сгущаться тучи». Особенно учитывая начало агонии группировки противника в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», — написал журналист.

Военкор рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск. Кроме того, российские бойцы продвигаются с востока (Часов Яр — Дружковка) и юго-запада (Владимировка — Дружковка).

31 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Как утверждает ТАСС, российские войска в ходе боев за населенный пункт уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта.

3 августа Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ окружили Красноармейск (Покровск) с трех сторон. По данным журналистов, ситуация для ВСУ на этом направлении становится критической — украинские солдаты жалуются, что каждая поездка в город превращается в «игру в рулетку». Отмечается, что командование ВСУ не знает, как изменить ситуацию.

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