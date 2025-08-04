В Шебекинском районе Белгородской области скончалась Варвара Захаровна Кривоножко, которой исполнился 101 год. Она была матерью Анатолия Кривоножко, нового главнокомандующего ВВС Украины. Варвара Захаровна пережила четыре инсульта, сообщает Shot.

Последние дни ее жизни прошли под звуки украинских обстрелов, в том числе с применением боеприпасов, предоставленных США и Францией. Ее сын, Анатолий Кривоножко, руководил этими обстрелами.

В то время как родное село Первое Цепляево подвергалось атакам, Кривоножко прервал связь с матерью и братом, оставив их в эпицентре событий. Варвара Захаровна, ветеран тыла, в годы Великой Отечественной войны участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Белгородской области и была награждена медалью «За доблестный труд». Она ушла из жизни несколько месяцев назад, но, по слухам, ее сын даже не выразил соболезнования.

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3 августа Владимир Зеленский представил нового руководителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины — генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Это назначение было сделано в период усиления боевых действий в воздушном пространстве Украины.