Раскрыты цели ударов авиации и артиллерии ВС России

Российские войска ударили по цеху производства безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти и другие цели ударов Вооруженных сил (ВС) России журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

Для ударов использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерию. Помимо цеха, поражение было нанесено пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Где именно находился цех в оборонном ведомстве не уточнили.

Украина атаковала Крым

В ночь на понедельник, 4 августа, украинские войска выпустили больше шести десятков беспилотников по России. По информации Минобороны, попытки атаки предпринимались с 23:00 по московскому времени 3 августа до 05:20 утра следующего дня.