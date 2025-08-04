Россия может взять под контроль до 12 областей Украины, если Киев не согласится на перемирие. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

— Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает (действующий посол Украины в Лондоне Валерий — прим. «ВМ») Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей, — цитирует политика Lenta.ru.

В свою очередь депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что около 400 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили боевые части. По ее словам, многие солдаты делают это в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» собственными командирами.

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что особую опасность для украинской армии представляют российские подразделения «Рубикон», которые координируют удары беспилотников.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.