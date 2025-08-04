Российский спецназ взял в плен в зоне спецоперации двух британских офицеров— полковников Эдварда Блейка и Ричарда Кэролла. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Отмечается, что произошедшее застало Лондон врасплох и стало очередным доказательством того, что между РФ и Западом идет «опосредованная война», в которой Украине отводится роль жертвы. При этом офицеров можно считать «незаконными комбатантами» — Великобритания утверждает, что не находится в состоянии войны с Россией, а ее военные в таком случае не подпадают ни под одну из международных конвенций о войне.

Изначально Министерство обороны Великобритании уверяло, что полковники находятся в стране, однако фотографии и судебно-медицинские доказательства, предоставленные властями РФ, говорят о том, что Блейк и Кэролл в полной военной форме действовали в зоне украинского конфликта. Тогда британские власти изменили версию, назвав офицеров «туристами», которые посещали места сражений Второй мировой войны.

Однако Россия опровергла и «гражданскую» версию — у плененных полковников нашлись секретные военные документы и дипломатические паспорта. В конечном счете Великобритания предложила провести обмен пленными, но РФ отказалась.

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Отмечается, что спецназом мог быть задержан еще один британский гражданин — предположительно, сотрудник МИ-6. Однако информацию о нем не раскрыли даже российские источники. Эта неясность может указывать на еще более масштабную разведывательную операцию, которую британское правительство стремится сохранить в тайне.