В результате давления со стороны властей США Индия приняла решение отказаться от приобретения американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57. Теперь он становится единственным доступным на мировом рынке вариантом истребителя пятого поколения для Нью-Дели, передает издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Индия не планирует покупать истребители F-35. Причиной отказа от сделки стали требования индийской стороны о передаче технологий и организации производства на территории Индии. Эти условия не устроили США.

В журнале также представлено мнение бывшего маршала авиации Анила Чопры, который подчеркнул значимость выбора партнера, «не оказывающего чрезмерного политического влияния». Он считает, что это ключевой фактор для обеспечения стратегической независимости государства.

В журнале Military Watch подчеркивается, что в условиях санкций США выбор между F-35 и Су-57 склонился в пользу российского истребителя, сделав его более привлекательным для индийской стороны. И, как пишут авторы, «это делает Су-57 фактически единственным вариантом для закупки самолетов пятого поколения в ближайшей перспективе».

Ранее Стивен Миллер, занимающий должность заместителя руководителя администрации Белого дома, заявил, что, по мнению американского президента Дональда Трампа, приобретение Индией нефти у России способствует финансированию конфликта на территории Украины.