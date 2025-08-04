Стало известно о строительстве на Украине специальных бункеров для F-16 и Mirage

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить подземные бункеры для истребителей F-16 американского производства и истребителей Mirage французского производства, чтобы скрыть их от российских войск. Об этом пишет The National Interest (NI).

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По словам авторов материала, поставленные на Украину истребители стали одними из приоритетных целей для ударов Вооруженных сил РФ.

«Украина возводит для их защиты подземные бункеры», — подчеркивается в статье.

Из нее следует, что украинским пилотам также приходится принимать меры для сохранения F-16 и Mirage. В частности, они вынуждены летать на малых высотах.

22 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. Как рассказали в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины, причиной послужил отказ авиационной техники.

При этом пилоту удалось успешно катапультироваться. Впоследствии в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено спасение летчика.

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки вооружений в зону конфликта и обучение военных ВСУ. В том числе главы государств договорились, что Париж организует дополнительные тренировки по управлению Mirage 2000 для украинских пилотов.