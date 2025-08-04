Военкор рассказал о «прилете» «Кинжалов» по Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по целям в Староконстантинове с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Борис Рожин.

По словам военного корреспондента, было минимум два «прилета».

«Ждем информацию о том, что там поразили. Вероятно, целью снова стали какие-то самолеты и натовские грузы», - написал Борис Рожин.

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Напомним, что 28 июля по территории Украины был нанесен удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате, по данным Минобороны России, «была поражена инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов».