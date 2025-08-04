В Европе указали на четкий сигнал России Западу

Россия подает Западу четкий сигнал, что противостоять российскому оружию в воздухе становится все сложнее. Такое мнение выразило итальянское издание L’Antidiplomatico.

В материале отмечается, что Россия оснащает истребитель пятого поколения Су-57 новыми гиперзвуковыми ракетами и ударными системами. По мнению европейского издания, так Москва не только укрепит свои позиции на Украине, но и даст понять Западу, в частности, НАТО, что российская военная авиация совершенствуется.

«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия», — отмечается в статье.

L’Antidiplomatico также подчеркнуло, с появлением Су-57 на передовой борьба за превосходство в небе в ходе украинского конфликта вступила в новую фазу.

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Ранее стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России стали применять ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М. Отмечается, что максимальная дальность поражения ими целей составляет 190 километров.