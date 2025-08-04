Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области

Сумма ущерба, причиненного Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины, на данный момент составляет более 3 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, эта цифра не является окончательной, поскольку работа по оценке нанесенного региону урона продолжается.

"На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал председатель Следственного комитета, отметив, что это промежуточная цифра, так как оценка еще продолжается.

Он также сказал, что в рамках расследования преступлений украинских формирований на территории Курской области Следственный комитет возбудил уже более 600 уголовных дел.

В суд следователями были направлены 213 дел, а "более 230 националистов уже осуждены", пояснил Бастрыкин.