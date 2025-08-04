Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области

Московский Комсомолециещё 8

Сумма ущерба, причиненного Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины, на данный момент составляет более 3 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области
© РИА Новости

По словам главы ведомства, эта цифра не является окончательной, поскольку работа по оценке нанесенного региону урона продолжается.

"На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал председатель Следственного комитета, отметив, что это промежуточная цифра, так как оценка еще продолжается.

Он также сказал, что в рамках расследования преступлений украинских формирований на территории Курской области Следственный комитет возбудил уже более 600 уголовных дел.

В суд следователями были направлены 213 дел, а "более 230 националистов уже осуждены", пояснил Бастрыкин.