Украина атаковала Крым, выпустив по региону несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Это следует из сообщения Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять БПЛА, три из которых были сбиты системой ПВО над территорией Крыма, а еще два — над акваторией Черного моря.

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О разрушениях на земле из-за обломков сбитых беспилотников не сообщается.