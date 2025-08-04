Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на грани краха. Как сообщает aif.ru, об этом заявил американский военный эксперт Майкл Кофман, подчеркнув, что фронт с украинской стороны больше поминает «пористую линию», которая состоит из малочисленных точек сопротивления.

Аналитик считает, что ситуация для украинской армии будет лишь ухудшаться. В частях ВСУ нарастает кадровый кризис — пехота измотана боями, ограничена в маневре, а дроны и артиллерия ВС РФ делают ротацию невозможной. Он также обратил внимание на то, что у Украины слабая система ПВО, которая не способна защитить страну от всех атак России.

Кофман считает, что многие проблемы ВСУ связаны с политическим и военным руководством. На отступление солдат нет ни политической, ни военной воли, а власти проводят политику «удержания каждого метра любой ценой».

Вместе с тем российские войска имеют явное превосходство. Части приспособились к ведению боевых действий в современных условиях, нарастили возможности в области дронов. Кроме того, на смену масштабным наступлениям пришла активность малых групп и ударов по тылам — Кофман считает, что это может привести к «внезапным изменениям на фронте и его обвалу».