На Украине сообщили о применении новой российской планирующей авиабомбы УМПБ-5

По данным украинских властей, Россия начала применять на Украине новую управляемую планирующую авиабомбу под названием УМПБ-5, сообщает FDD's Long War Journal.

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Харьковская областная прокуратура сообщила об ударе по Шевченковскому району город двумя "управляемыми авиабомбами УМПБ-5" 24 июля. Как сообщается, российский истребитель-бомбардировщик выпустил бомбы с расстояния "около 100 км". Вскоре после этого был нанесен еще один удар УМПБ-5, на этот раз по Промышленному району.

"УМПБ-5 - новый боеприпас, который россияне начали применять около двух месяцев назад", - пояснил Спартак Борисенко, сотрудник прокуратуры.

Название УМПБ-5 говорит о том, что новинка стала развитием УМПБ-Д30СН, подчеркивает издание.

УМПБ-5 имеет более крупную боеголовку, чем версия Д-30СН, и более прочный корпус. Также сообщается, что новый боеприпас также имеет большую дальность полета благодаря модифицированным крыльям и системам наведения.

Издание напоминает, что ранее также появлялись сообщения о разработке дальнобойной УМПК-ПД, а также о применении небольших крылатых ракет "Бандероль", которыми можно оснащать беспилотники.

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Хотя подробностей о некоторых из этих новых боеприпасов почти нет, ясно одно: ВКС и морская авиация России осознали свою потребность в большом количестве недорогих боеприпасов противодействия и работают над удовлетворением этой потребности, подводит итог FDD's Long War Journal.