Армия Украины превратила обеспечение и потери среди своих военнослужащих в «отдельный бизнес». Таким мнением поделился в беседе с Life.ru 21-летний россиянин Алексей Герасимов, переданный Киевом в рамках обменов.

Перебежчик утверждает, что поставки обмундирования ВСУ закупают в большем объеме, чем нужно. По его словам, «есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и все это потом продать».

«Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — заявил собеседник издания.

Он подчеркнул, что военнослужащим, у которых подходил к концу срок контракта, часто не давали покинуть расположение части, фактически удерживая их в качестве заложников.

Алексей Герасимов еще в России придерживался радикальных взглядов. В какой-то момент он сбежал на Украину, но позже был передан России в рамках обмена. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу о терроризме.

Ранее сообщалось, что, по оценке Conflict News, за июль 2025 года Россия выпустила по объектам, используемым Вооруженными силами Украины, 6297 БПЛА, что на 1374%, чем за аналогичный период прошлого года.