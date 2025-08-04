Украина начала строить скрытые подземные бункеры для защиты полученных ранее самолетов F-16 и Mirage, сообщает The National Interest.

Ранее Киев объявил, что майор, служивший в Воздушных силах Украины, был арестован за то, что якобы выдал местоположение своих истребителей F-16 Fighting Falcon и Mirage 2000.

ВСУ держат в секрете местоположение своих истребителей, понимая, что самолеты являются приоритетными целями для России. И F-16, и Mirage 2000 оказались жизненно важными для противовоздушной обороны Украины. Поэтому украинские военные приложили все усилия, чтобы защитить самолеты от российских атак. Однако это не просто вопрос переброски F-16 и Mirage 2000, поскольку для обеспечения безопасности самолетов необходимы и другие меры, отмечает издание.

«Чтобы избежать обнаружения, F-16 и Mirage 2000 летают на очень низких высотах, особенно когда действуют вблизи линии фронта. Кроме того, Украина начала строить скрытые подземные бункеры для защиты истребителей», - пишет TNI.

Киев начал получать F-16 в августе прошлого года, но уже через несколько недель потеряла один из них из-за ошибки пилота. Второй такой самолет был потерян в декабре, еще один ВС России сбили в июне, напоминает издание.